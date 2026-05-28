Посольство США подтвердило, что остается в Киеве

Посольство США в Украине продолжает работать в Киеве, а информация о якобы его выезде является ложной. Об этом американские дипломаты сообщили в четверг, 28 мая.

«Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет более высокого приоритета, чем безопасность и защита граждан США, поэтому мы регулярно пересматриваем ситуацию с безопасностью посольства США в Киеве», — говорится в сообщении в соцсети Х.

При этом в посольстве подчеркнули, что гражданам США не следует путешествовать в Украину «по любой причине из-за вооруженного конфликта».

Напомним, в МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев.