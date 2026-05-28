Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ЕС объяснили, почему не спешат с переговорщиком

В ЕС объяснили, почему не спешат с переговорщиком

Агата Кловская
28.05.26 11:17
150
В ЕС объяснили, почему не спешат с переговорщиком

Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для переговоров по окончанию войны в Украине. Там хотят сначала продумать стратегию. Об этом сообщает dpa.

Как сообщает агентство, этот вопрос обсуждали во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.

По словам европейских дипломатов, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также ряд ключевых стран-членов, среди которых Германия, не видят смысла в назначении специального переговорщика на этом этапе.

В Евросоюзе объясняют: сначала нужно понять, какой должна быть позиция блока относительно потенциальных переговоров с Москвой и как именно ЕС может поддержать дипломатические усилия для завершения войны в Украине.

В то же время в Брюсселе не верят в искренность намерений российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны.

Именно поэтому ЕС продолжает работу над новыми санкциями против России.

Ожидается, что уже в ближайшее время Еврокомиссия представит 21-й пакет ограничений, который может затронуть финансовый сектор РФ и компании, связанные с российской оборонной промышленностью.

Напомним, ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным.

Тэги: Евросоюз, Россия, переговорщик

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 12:38

В Винницкой области обнаружили сожженный автомобиль с трупом внутри

28.05.26 12:18

Посольство США подтвердило, что остается в Киеве

28.05.26 12:03

В интернет попало странное видео с Путиным

28.05.26 11:52

Трамп сделал очередное заявление о соглашении с Ираном

28.05.26 11:30

Правительство выделило крупную сумму денег на вооружение

28.05.26 11:05

Полицейского в Запорожье подозревают в попытке изнасилования ребенка

28.05.26 10:44

Украина нейтрализовала главное преимущество России, — ISW

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 09:49

В МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев

28.05.26 09:14

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 28 мая

27.05.26 12:47

Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

27.05.26 11:49

Количество участников Чешской инициативы для Украины сократилось вдвое

27.05.26 10:54

В ООН прокомментировали планы РФ массированно бить по Киеву

27.05.26 10:18

Украина определила 500 целей в Беларуси, — Роберт «Мадяр» Бровди

27.05.26 09:39

Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 27 мая

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

21.05.26 16:40

В Шевченковской премии появилась новая номинация

22.05.26 12:45

Индия может покупать больше американской нефти

21.05.26 13:59

Путин и Си обсуждали Украину – известны подробности

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди