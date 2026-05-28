В ЕС объяснили, почему не спешат с переговорщиком

Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для переговоров по окончанию войны в Украине. Там хотят сначала продумать стратегию. Об этом сообщает dpa.

Как сообщает агентство, этот вопрос обсуждали во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.

По словам европейских дипломатов, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также ряд ключевых стран-членов, среди которых Германия, не видят смысла в назначении специального переговорщика на этом этапе.

В Евросоюзе объясняют: сначала нужно понять, какой должна быть позиция блока относительно потенциальных переговоров с Москвой и как именно ЕС может поддержать дипломатические усилия для завершения войны в Украине.

В то же время в Брюсселе не верят в искренность намерений российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны.

Именно поэтому ЕС продолжает работу над новыми санкциями против России.

Ожидается, что уже в ближайшее время Еврокомиссия представит 21-й пакет ограничений, который может затронуть финансовый сектор РФ и компании, связанные с российской оборонной промышленностью.

