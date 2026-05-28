Новости > Трамп сделал очередное заявление о соглашении с Ираном

Трамп сделал очередное заявление о соглашении с Ираном

Александр Панько
28.05.26 11:52
142
Трамп сделал очередное заявление о соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трамп намекнул на отказ заключать соглашение с Ираном, если страны Ближнего Востока не согласятся присоединиться к его инициативе Авраамовых соглашений, направленных на нормализацию отношений с Израилем. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Это был бы действительно мощный сигнал, и я считаю, что эти страны нам это должны. Я не уверен, стоит ли нам заключать соглашение, если они не подпишут их (Авраамовых соглашений), если честно», — говорится в сообщении.

Трамп ранее призывал несколько стран, в том числе Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан, присоединиться к Авраамовым соглашениям, заключённым во время его первого срока, хотя с тех пор мало что указывает на то, что какая-либо из этих стран проявляет желание это сделать.

Он добавил, что теперь хочет, чтобы эти обсуждения стали частью более широких переговоров по заключению мирного соглашения между США и Ираном, хотя, когда его спросили об этом, он отказался утверждать, что какое-либо соглашение будет зависеть от присоединения новых стран к Авраамовым соглашениям.

«Мы можем заключить хорошее соглашение (с Ираном) прямо сейчас, но, возможно, не отличное. А если это не отличное соглашение, мы его не заключим», — добавил Трамп.

Авраамовы соглашения — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, заключённых в 2020-2021 годах при посредничестве США.

Напомним, в Иране озвучили условия открытия Ормузского пролива.

Тэги: Иран, Дональд Трамп

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

