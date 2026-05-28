Правительство выделило крупную сумму денег на вооружение

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила важную новость. По ее словам, правительство выделило еще 10,8 миллиардов гривен на закупку и производство вооружения.

Информируется: «Средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны».

Поясняется: «Девять миллиардов гривен пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти два миллиарда гривен напрвыят на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий непосредственно с поля боя».

Указывается, что данные средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей.

