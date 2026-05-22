Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

Эксперты из Шестого медицинского центра Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая поведали, как можно улучшить качество сна. Раскрыли важный секрет.

По их словам, пробиотики способны улучшать качество сна и снижать выраженность дневной усталости.

Поясняется, что пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, которые содержатся в ферментированных (изготовленных путем брожения) продуктах и пищевых добавках.

Добавляется, что они помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры.

Сейчас ученые тщательно изучают так называемую ось «кишечник–мозг», то есть систему двусторонней связи между кишечником, иммунной системой и центральной нервной системой. Полагается, что бактерии кишечника способны влиять на уровень воспаления, выработку нейромедиаторов и даже стрессовые реакции организма.

Китайцы оценили сведения 39 рандомизированных работ с участием более четырех тысяч человек. Анализировалось то, как разные штаммы пробиотиков влияют на качество и продолжительность сна, дневную сонливость и симптомы бессонницы.

Оказалось, что прием пробиотиков был связан с умеренным улучшением общего качества сна. Люди реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут.

Специалисты считают, что возможный эффект может быть связан с влиянием кишечных бактерий на выработку серотонина и гамма-аминомасляной кислоты – веществ, участвующих в регуляции сна и эмоционального состояния. Кроме этого, по их словам, микрофлора может воздействовать на уровень хронического воспаления и гормонов стресса, которые нередко ухудшают засыпание и качество ночного отдыха.

