Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

Эксперты из университета Цинхуа в Китае поведали, почему так важно отсыпаться. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что привычка отсыпаться после периода с недостатком сна может частично компенсировать негативные последствия и снизить риск преждевременной смерти.

По словам ученых, дефицит сна связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ускоренным старением, нарушениями обмена веществ и более высокой смертностью.

Как правило, медики советуют взрослым спать не менее семи часов в сутки. Но вот новое исследование показывает, что важна не только средняя продолжительность сна, но и способность организма восстанавливаться после периодов недосыпа.

Китайцы проанализировали более 574 тысяч ночей сна у 85 тысяч участников проекта UK Biobank. Подопытные носили на запястье акселерометры, то есть устройства, фиксирующие движения и позволяющие оценивать продолжительность сна.

Сообщается, что в среднем добровольцы спали около 6,4 часа в сутки. Оказалось, что около 30% людей периодически сталкивались с ограничением сна – спали меньше обычного. При этом почти половина из них затем компенсировала недосып, увеличивая продолжительность сна примерно на час в следующую ночь.

Выяснилось, что у людей, регулярно недосыпавших без последующего восстановления сна, риск смерти в течение последующих восьми лет был на 15% выше. Впрочем, у добровольцев, которые восполняли недостаток сна дополнительным отдыхом, риск преждевременного летального исхода оказался примерно таким же, как у людей без выраженного недосыпа. Наиболее заметным эффект был у людей, которые в целом спали мало.

Резюмируется, что такие результаты подтверждают гипотезу о том, что восстановительный сон помогает организму компенсировать последствия кратковременного дефицита отдыха.

