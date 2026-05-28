В Винницкой области обнаружили сожженный автомобиль с трупом внутри

Жуткий инцидент произошел в Винницкой области. Как сообщает местная полиция, возле села Шкуринцы был найден сожженный легковой автомобиль с тупом человека внутри.

Сказано, что накануне, утром среды, 27 мая, местные жители увидели указанный автомобиль возле отстойников рядом с селом Шкуринцы.

Добавляется, что при осмотре легковушки Skoda Fabia полицейские обнаружили обгоревшие останки человека, которые направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления личности погибшего и причины смерти.

Выяснилось, что пользователем транспортного средства был винничанин 1998 года рождения. Установлены обстоятельства, которые могут указывать на возможное самоубийство.

Резюмируется, что по данному факту открыто производство по статье умышленное убийство, предварительно с пометкой самоубийство, но, как подчеркивается, все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

