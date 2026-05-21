В Шевченковской премии появилась новая номинация

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил важную новость из области культуры. По его словам, в этом году к номинациям Шевченковской премии добавят архитектуру.

Глава государства отметил: «Делаем еще один шаг на усиление нашей крупнейшей и наиболее весомой национальной премии в области культуры и искусств – Шевченковской премии. В прошлом году добавили в перечень номинаций кураторство, фотоискусство и дизайн. В этом году добавляем архитектуру».

Добавляется, что теперь премия будет отражать значительно шире творческий потенциал нашего народа.

