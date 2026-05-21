Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский съездил в Славутич Киевской области. Рассказал об угрозах для нашей страны.

Глава государства сказал: «Сегодня в Славутиче, север нашего государства. Я общался сегодня здесь с руководителями громад северных регионов – Киевской и Черниговской областей. Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся».

Добавляется: «Это касается и защитных сооружений – фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении, – на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области».

Украинский лидер отметил: «У нас есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может быть угроза, – и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей».

Резюмируется: «Мы помним, что в 2022-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно».

