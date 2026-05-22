Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал отношения с Индией. Американцы хотят продавать ей больше нефти.

Чиновник сказал: «Мы хотим продавать им так много энергоносителей, как они купят».

Добавляется: «Мы уже ведем с ними переговоры над увеличением закупок».

По его словам, США заинтересованы в увеличении доли американских энергоносителей в общем портфеле закупок со стороны Индии.

Сообщается: «Мы также полагаем, что здесь есть и возможности для венесуэльской нефти. Насколько я понимаю, уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на следующей неделе также отправится в Индию. Так что здесь есть возможности и есть много, над чем работы с Индией».

Ранее мы писали, что нефтедобыча РФ упала до уровня пандемии 2020 года.