В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

Сооснователь компании Fire point Денис Штилерман сообщил, что до конца года в Украине могут пройти испытания новой системы противовоздушной обороны, которую называют более доступным аналогом Patriot. Об этом шла речь в трансляции ВСК нардепа Алексея Гончаренко.

Украинская компания Fire point принимает участие в международном проекте Freya, который предусматривает создание современной системы противовоздушной обороны для перехвата баллистических ракет.

По словам сооснователя компании Дениса Штилермана, разработчики рассчитывают провести первые испытания системы уже до конца текущего года.

«До конца года в Украине могут опробовать более дешевый аналог Patriot», — заявил Штилерман.

Проект Freya создается как более доступная альтернатива американскому комплексу Patriot. Главная задача новой системы — уничтожение баллистических целей.

Сейчас такие возможности имеет в основном Patriot, который считается одной из самых эффективных систем ПВО для борьбы с баллистическими ракетами.

По словам Штилермана, участие украинской стороны в разработке позволяет использовать практический опыт, полученный во время полномасштабной войны.

В последние годы Россия регулярно применяет баллистические ракеты для ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых для безопасности страны.

Разработка новых систем ПВО и сотрудничество с европейскими партнерами могут помочь Украине получить дополнительные средства защиты от ракетных атак и снизить зависимость от дорогостоящих зарубежных комплексов.

