Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

Александр Панько
26.05.26 11:28
158
В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

Сооснователь компании Fire point Денис Штилерман сообщил, что до конца года в Украине могут пройти испытания новой системы противовоздушной обороны, которую называют более доступным аналогом Patriot. Об этом шла речь в трансляции ВСК нардепа Алексея Гончаренко.

Украинская компания Fire point принимает участие в международном проекте Freya, который предусматривает создание современной системы противовоздушной обороны для перехвата баллистических ракет.

По словам сооснователя компании Дениса Штилермана, разработчики рассчитывают провести первые испытания системы уже до конца текущего года.

«До конца года в Украине могут опробовать более дешевый аналог Patriot», — заявил Штилерман.

Проект Freya создается как более доступная альтернатива американскому комплексу Patriot. Главная задача новой системы — уничтожение баллистических целей.

Сейчас такие возможности имеет в основном Patriot, который считается одной из самых эффективных систем ПВО для борьбы с баллистическими ракетами.

По словам Штилермана, участие украинской стороны в разработке позволяет использовать практический опыт, полученный во время полномасштабной войны.

В последние годы Россия регулярно применяет баллистические ракеты для ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых для безопасности страны.

Разработка новых систем ПВО и сотрудничество с европейскими партнерами могут помочь Украине получить дополнительные средства защиты от ракетных атак и снизить зависимость от дорогостоящих зарубежных комплексов.

Напомним, Россия анонсировала новые удары по Киеву.

Тэги: Украина, ПВО

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 12:21

ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, — Politico

26.05.26 12:07

Жителям Ирана вернут интернет

26.05.26 11:47

Рубио передал Трампу послание от Путина

26.05.26 11:14

Украинцам в Чехии решили урезать часть льгот

26.05.26 10:50

Путин придумал, как утилизировать еще больше россиян

26.05.26 10:38

Стало известно, когда Иран планирует открыть Ормузский пролив

26.05.26 10:15

В РФ выросла выдача «мобилизационных предписаний», — СМИ

26.05.26 10:13

Названо число украинских военных, замученных в российском плену

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 10:07

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 26 мая

26.05.26 09:46

Рубио сделал тревожное заявление по поводу ситуации в Украине

25.05.26 17:02

Россия анонсировала новые удары по Киеву

25.05.26 13:58

Украина нашла свой способ противодействия ракетам

25.05.26 13:19

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

25.05.26 12:46

В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

24.05.26 09:32

«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

24.05.26 05:09

Усик победил Верхувена техническим нокаутом в Египте

24.05.26 04:58

В соцсетях заявили об ударе «Орешника» по Белой Церкви

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

20.05.26 14:47

Заработали новые правила выезда женщин из Украины

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

20.05.26 09:28

Сырский высказался по поводу возможной угрозы из Беларуси

20.05.26 16:04

Рютте назвал страны, с которыми НАТО следует укрепить отношения

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

20.05.26 11:27

В Национальной полиции опровергли слухи об отставке Выговского

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди