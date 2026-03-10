Орбан продолжает защищать Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы ЕС снял санкций против российской энергетики. Об этом он написал в письме президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В социальной сети Х политик сообщил: «Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цена на сырую нефть начала взрывообразно расти и в Венгрии. В этой ситуации украинская нефтяная блокада, введенная Владимиром Зеленским, представляет серьезную возможную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС».

Также добавляется: «Чтобы предотвратить эту опасность, необходимы два решения. По всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, наложенные на российскую энергетику. Сегодня я инициировал это в письме к президенту комиссии Урсуле фон дер Ляйен».

При этом указывается, что его правительство работает над сохранением уровня цен на дизель и бензин.

Ранее Зеленский намекнул, что ВСУ могут заняться Орбаном.