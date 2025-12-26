Зеленский рассказал, о чем хочет переговорить с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Политик поведал, о чем желает с ним говорить.

Было сказано: «У нас широкая адженда, она будет на выходных, я думаю, что именно в воскресенье Флорида. Будет у нас встреча с президентом Дональдом Трампом. Мы будем обсуждать именно эти документы, как я сказал, гарантии безопасности».

Также добавляется, что мирное соглашение из 20 пунктов сейчас готово на 90%.

Указывается, что «есть наработки нескольких документов по гарантиям безопасности, и желательно найти возможность обсудить все».

При этом существуют базовые наработки по экономическому соглашению.

Подчеркивается, что встреча нужна, чтобы максимально доработать эти документы.

Резюмируется: «И будет ли обсужден территориальный вопрос – все вопросы, по которым у нас есть вопросы, есть разногласия. Наша сторона их поднимет».

