Сырский рассказал, хватит ли Украине 800 тысяч бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался по поводу размеров украинской армии. По его словам, определенная предложенным США проектом мирного плана численность в 800 тысяч бойцов является достаточной.

Сказано: «Эта цифра действительно гарантирует нам отпор вооруженной агрессии в случае ее возобновления. Также эта цифра гарантирует нам плановый процесс мобилизации. То есть нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные показатели и возможности сохраняются. Изначально нам предлагали уменьшить количество наших военнослужащих до 600 тысяч. Но как раз цифра в 800 тысяч нас удовлетворяет».

