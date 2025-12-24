Защитный саркофаг ЧАЭС может обрушиться

После повреждений в начале года конструкция над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС остается критически уязвимой, и новый российский обстрел может разрушить объект. Об этом заявил директор ЧАЭС Сергей Тараканов в интервью AFP.

По его словам, даже непрямое попадание рискует вызвать сейсмические колебания, которых саркофаг может не выдержать.

«Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже упадет где-то рядом — например, „Искандер“, не дай Бог, — это вызовет миниземлетрясение в этом районе, — отметил Тараканов. — Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит».

Директор ЧАЭС подчеркнул, что баллистические ракеты Искандер предназначены для уничтожения бункеров, поэтому их применение вблизи зоны отчуждения представляет критический риск.

Напомним, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в защитный купол ЧАЭС попал беспилотник, в результате чего саркофаг получил значительные повреждения. Радиационный фон вокруг станции не повышался, однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что саркофаг «потерял свои ключевые функции безопасности, в частности способность удерживать опасные материалы внутри».