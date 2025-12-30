Для украинских водителей готовят важное новшество

Первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал важную новость. По его словам, в следующем году хотят запустить сдачу теоретического экзамена по вождению в режиме онлайн.

Чиновник отметил: «Я мечтаю, чтобы мы сделали сдачу на права онлайн. Я надеюсь, что мы найдем поддержку в МВД и запустим в 2026-м году эту услугу, но пока не могу анонсировать ни даты, ни факт того, что она будет запущена».

Добавляется, что сейчас существует достаточное число ИИ-сервисов, которые будут помогать предотвращать списывание во время тестирования.

Отмечается: «По умолчанию доверяем гражданам и считаем, что если добавить классный сервис, то можно сдавать на право онлайн. Это борьба с коррупцией».

Он напомнил, что в «Дие» уже доступны услуги перерегистрации автомобиля, замены технического паспорта и продления водительского удостоверения.

По его словам, в следующем году планируется реализовать около 20-30 новых услуг.

Ранее мы писали, что в Украине запустят проект 5G.