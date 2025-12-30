Стало известно, как будут кормить в украинских школах

Премьер-министр Украины Юлия Свириденк сообщила хорошую новость. Анонсируется, что ученики 1-11 классов с сентября следующего года будут получать бесплатное питание по всей стране.
Чиновница отметила: «Правительство готовит все необходимые решения для этого. Сегодня для реализации первого этапа программы направили почти 5,9 миллиарда гривен субвенции громадам, чтобы обеспечить первый этап питания для школьников в 2026-м году».
Добавляется, что в государственном бюджете на следующий год на эту программу предусмотрено 14,4 миллиарда гривен.
Указывается, что отдельно было заложено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков.
Сообщается, что с начала этого года бесплатное питание уже действует для учеников 1-4 классов по всей Украине, а с сентября горячие обеды начали получать еще и ученики 1-11 классов в прифронтовых громадах.
Резюмируется: «Наш приоритет – создать условия для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места жительства или формата обучения».
Ранее во львовском лицее отравились дети.