Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники

Морские дроны Службы безопасности Украины 10 декабря поразили в Черном море еще один подсанкционный танкер РФ из состава так называемого «теневого флота». По предварительной информации, судно выведено из строя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По данным источников, морские дроны СБУ Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan из состава «теневого флота» России. Танкер маскирует свою принадлежность флагом Коморских островов.

Судно было перехвачено в исключительной экономической зоне Украины, когда максимальным ходом и с выключенным транспондером двигалось в сторону портового терминала «Новороссийск». В результате атаки танкер получил критические повреждения и полностью выведен из строя — мощные взрывы прекрасно можно увидеть на видео, которое показали источники.

Приблизительная стоимость танкера — 30 млн долларов, а за один рейс он способен перевезти нефти на 60 миллионов долларов. Танкер Dashan находится под рядом санкций, в том числе теми, которые ввели Украина, Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Операцию проводили 13-го Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины.

Напомним, что это уже третий случай ударов по российским танкерам за последние две недели. Так, 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам «теневого флота» РФ в акватории Черного моря. Речь о танкерах Kairo и Virat.

Оба судна были пустыми и направлялись на загрузку в Новороссийск. В результате атаки танкеры были выведены из строя, танкер Kairo пытались отбуксировать в Болгарию, но там он окончательно потерпел крушение.