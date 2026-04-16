Украинцы попали в ДТП в Польше – есть пострадавшие

В минувшую среду, 15 апреля, на автостраде А4 в городе Буды Ланьцутские в Польше произошло ДТП. В него попал микроавтобус с украинцами, который в результате аварии перевернулся.

Известно, что водитель Mercedes, который двигался в направлении Жешува, съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся.

В салоне находились граждане нашей страны – пятеро взрослых и 9-летний ребенок.

Двух человек доставили в больницу – водителя и одного из пассажиров.

Правоохранители говорят, что водитель был трезв.

