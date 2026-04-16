Александр Маннингер: легендарный в прошлом футболист погиб в жутком ДТП

Легендарный в прошлом вратарь сборной Австрии Александр Маннингер погиб в жутком ДТП. Авария произошла в четверг, 16 апреля, пишет издание Bild.

Как информируется, сегодня утором автомобиль 48-летнего экс-спортсмена столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.

Спасатели, прибывшие на место инцидента, не смогли его спасти.

Уточняется, что австриец был в машине один.

Добавляется, что машинист поезда и пассажиры не пострадали.

Полиция проводит расследование и проверяется, вовремя ли сработал красный сигнал на переезде.

Напомним, что Александр Маннингер прославился своими выступлениями за лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус».

