Премьер-министр Испании Педро Санчес жестко наехал на Израиль. Говорит, что ЕС следует приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за нарушений международного права.

Он заявил: «Вчера правительство Испании и лично я предложили, что из соображений последовательности, а также солидарности ЕС должен приостановить соглашение об ассоциации с Израилем, поскольку очевидно, что он нарушает многие положения этого соглашения, прежде всего те, которые связаны с соблюдением международного права и международного гуманитарного права».

Чиновник добавил, что Европа должна действовать последовательно и отказаться от двойных стандартов, так как, по его словам, страны глобального Юга наблюдают за ее действиями.

Указывается также, что соблюдение международного права является ключевым условием для сохранения доверия к ЕС на мировой арене.

Резюмируется, что ЕС не может ограничиваться выражением обеспокоенности и должен предпринимать конкретные шаги в ответ на нарушения международного гуманитарного права.

