Буданов сделал интересное заявление по поводу завершения войны в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сделал интересное заявление. Оно касается завершения войны в нашей стране.

Чиновник полагает: «Все понимают, что война должна закончиться. Вот почему ведутся переговоры. Я не думаю, что это продлится долго».

При этом добавляется, что переговорах при посредничестве США Украина и Россия до сих пор сохраняли максималистские позиции.

Также указывается на то, что Россия имеет четкий стимул достичь соглашения.

Говорится: «В отличие от нас, они тратят собственные деньги. Это огромные суммы, которые уже исчисляются триллионами».

Подчеркивается, что окончательное решение по компромиссу относительно территорий еще не принято.

Сообщается: «Но, в принципе, все теперь четко понимают границы того, что является приемлемым. Это огромный прогресс».

