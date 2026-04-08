Китайцы обнаружили неожиданную пользу цитрусовых

Эксперты из Чжэцзянского университета в Китае обнаружили неожиданную пользу цитрусовых. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их запах усиливает производство альфа- и дельта-волн в областям мозга, связанных с позитивной эмоциональной регуляцией.

Во время опыта ученые оценили четыре эфирных масла – апельсина Навелин (Navel orange), гибрида помело и апельсина чаншань-хую, красного апельсина и грейпфрута.

Добровольцы вдыхали ароматы, а организаторы одновременно измеряли мозговую активность и показатели вегетативной нервной системы с помощью магнитно-резонансной томографии.

Были выявлены четкие признаки расслабления: проводимость кожи снизилась, сердечный ритм сместился в сторону парасимпатической активности – состояния, связанного с отдыхом.

Указывается, что в мозге фиксировалось усиление альфа- и дельта-волн, особенно в областях, отвечающих за эмоциональный контроль, что соответствует позитивным эмоциям и вовлеченности.

При этом, как говорится, химический анализ масел выявил более 60 ароматических соединений, но четыре из них – d-лимонен, линалоол, α-терпинеол и гераниал – оказались ключевыми. Они коррелировали с уменьшением стресса и усилением признаков положительных эмоций в мозге.

Китайцы рассказали: «Эмоциональные реакции на запахи часто подсознательны и трудно измеримы. Сочетание сенсорных технологий и нейрофизиологических методов позволило нам увидеть, как цитрусовые ароматы реально влияют на нервную систему и мозг».

Уверяется, что подобные результаты открывают возможности для применения цитрусовых ароматов в продуктах питания, напитках и общественных пространствах, помогая людям расслабиться и повысить концентрацию.

Резюмируется, что запахи становятся инструментом эмоционального питания, способного улучшать настроение помимо вкуса и пищевой ценности.

