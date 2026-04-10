Украинцам рассказали, чего ждать от погоды на Пасху

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине на Пасху. Прогноз на воскресенье, 12 апреля, дал Гидрометцентр.

В нем сказано о том, что ночью в нашей стране будет без осадков, а днем везде, кроме юго-востока, пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 1-6 тепла. На поверхности почвы, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях и в воздухе заморозки 0-3 градуса. Днем плюс 4-9, на юге и востоке до 13 тепла.

В Киеве ночью будет сухо, а днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2 градуса, днем плюс 7-9.

