В Одессе произошло жуткое ДТП с участием маршрутки и микроавтобуса

Утром вторника, 7 апреля, на улице Балковской в Одессе произошло страшное ДТП. Тут столкнулись маршрутка и микроавтобус, информирует местная полиция.

Указывается, что авария случилась во время движения в одном направлении.

Увы, одна пассажирка общественного транспорта погибла, еще несколько люде получили различные телесные повреждения.

Говорится, что водителей обоих транспортных средств проверят на состояние опьянения. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о ее правовой квалификации.

Ранее на Закарпатье перевернулся автобус с детьми.