В понедельник, 6 апреля, в Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК. В результате этого инцидента есть раненый.

Об этом информирует Харьковский областной ТЦК и СП.

Говорится, что нападение случилось во время проведения мер по оповещению военнообязанных.

Добавляется: «В результате нападения один из военнослужащих получил ранение ножом в живот и был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь».

Указывается, что после нападения мужчина сбежал – его объявили в розыск.

Ранее Сырский оценил мобилизацию в Украине.