Свириденко высказалась по поводу реформы ТЦК

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко высказалась по поводу реформы Территориальных центров комплектации и социальной поддержки. По ее словам, та еще разрабатывается.

Было сказано: «Реформа ТЦК действительно объявлена, над ней работает министерство обороны, профильный министр».

Добавляется: «Мы еще пока ее не готовы коммуницировать наружу, мы ее внутри обсуждаем. Как только у нас будет финальный окончательный вариант, мы обязательно проведем соответствующие консультации с парламентариями».

