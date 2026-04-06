Скоро в Украине… пойдет снег

В Украине погода круто изменится. Об этом говорят синоптики.

Как сообщается Гидрометцентр, в среду, 8 апреля, в нашей стране пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью и днем плюс 1-7, ночью на поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе, заморозки 0-3 градуса, на юге днем 5-10 тепла.

Добавляется, что в Карпатах ожидается небольшой снег, температура ночью и днем от 3 мороза до 0.

В Киеве послезавтра прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 1-3, днем 4-6 тепла.

