В ближайшие дни в Украине сохранятся опасные погодные условия

Синоптики предупреждают украинцев об опасных погодных условиях. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в ближайшие три дня, 11-13 апреля, ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3, в связи с чем был объявлен І уровень опасности, желтый.

Добавляется, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью 11 апреля и в Николаевской и Одесской, 12 апреля и в Харьковской областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Увы, заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

