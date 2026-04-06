Корейцы поведали об уникальной пользе какао-порошка

Эксперты из университета Сонгюнгван в Южной Корее рассказали о неожиданной пользе какао-порошка. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен подавлять процессы, связанные с патологическим ростом сосудов в глазах и повреждением сетчатки.

Специалисты проанализировали действие какао на клетках кровеносных сосудов человека, а затем проверили его на двух моделях глазных заболеваний у мышей. В лабораторных опытах оно снижало активность белка HIF-1α, который включается при недостатке кислорода и запускает выработку веществ, стимулирующих образование новых сосудов.

Кроме этого, по словам ученых, какао уменьшало активность VEGF и других молекул, связанных с воспалением и патологическим изменением тканей. В итоге сосудистые клетки хуже перемещались и реже формировали новые сосудистые структуры.

Указывается на то, что в модели повреждения роговицы у мышей какао уменьшало площадь патологического прорастания сосудов и снижало уровень маркеров воспаления и фиброза. В другой модели, имитирующей дегенерацию сетчатки, вещество помогало сохранить наружный слой клеток.

При этом уменьшалось повреждение поддерживающих клеток и стабилизировался уровень родопсина – белка, необходимого для нормальной работы светочувствительных клеток глаза.

Исследователи полагают, что какао может действовать как пищевой модификатор воспалительных и сосудистых процессов, связанных с ухудшением зрения.

