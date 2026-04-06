Региональные

Корейцы поведали об уникальной пользе какао-порошка

Агата Кловская
06.04.26 15:52
279
Эксперты из университета Сонгюнгван в Южной Корее рассказали о неожиданной пользе какао-порошка. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен подавлять процессы, связанные с патологическим ростом сосудов в глазах и повреждением сетчатки.

Специалисты проанализировали действие какао на клетках кровеносных сосудов человека, а затем проверили его на двух моделях глазных заболеваний у мышей. В лабораторных опытах оно снижало активность белка HIF-1α, который включается при недостатке кислорода и запускает выработку веществ, стимулирующих образование новых сосудов.

Кроме этого, по словам ученых, какао уменьшало активность VEGF и других молекул, связанных с воспалением и патологическим изменением тканей. В итоге сосудистые клетки хуже перемещались и реже формировали новые сосудистые структуры.

Указывается на то, что в модели повреждения роговицы у мышей какао уменьшало площадь патологического прорастания сосудов и снижало уровень маркеров воспаления и фиброза. В другой модели, имитирующей дегенерацию сетчатки, вещество помогало сохранить наружный слой клеток.

При этом уменьшалось повреждение поддерживающих клеток и стабилизировался уровень родопсина – белка, необходимого для нормальной работы светочувствительных клеток глаза.

Исследователи полагают, что какао может действовать как пищевой модификатор воспалительных и сосудистых процессов, связанных с ухудшением зрения.

Ранее бразильцы сообщили о пользе темного шоколада для сердца.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Статьи

05.04.26 16:10

Поисковые запросы украинцев как индикатор скрытых настроений: что показывают данные Google Trends

Автор: Александр Панько

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
Главное
Популярное
06.04.26 17:11

Еще две страны помогли украинской энергетике

06.04.26 16:39

Ученые обнаружили связь между группой крови и риском диабета 2 типа

06.04.26 16:25

Орбан сделал очередное гнусное заявление по поводу Украины

06.04.26 16:22

В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК

06.04.26 16:08

Скоро в Украине… пойдет снег

06.04.26 15:28

В МАГАТЭ предупредили об опасности радиационной аварии в Иране

06.04.26 15:22

В Украине могут усилить наказание для уклонистов

06.04.26 15:21

Эпштейн может быть… живым?

06.04.26 15:00

В Индии придумали очень странный способ охраны границ

06.04.26 13:33

Трамп сделал странное заявление по поводу НАТО и Путина

06.04.26 11:25

Топливо в Украине продолжает стремительно дорожать

06.04.26 10:18

В одной из областей запретили ночные службы на Пасху

06.04.26 09:29

Генштаб озвучил потери оккупантов по состоянию на 6 апреля

06.04.26 09:11

Трамп назвал Ирану точное время для открытия Ормузкого пролива

03.04.26 11:50

Минобороны анонсировало изменения в мобилизации

03.04.26 09:39

Иран выдвинул новое требование для прекращения войны, - CNN

03.04.26 09:08

Келлог предложил США создать альтернативу НАТО вместе с Украиной

02.04.26 16:24

Киев готовится к запуску 5G

02.04.26 13:19

США не следовало вмешиваться в войну в Украине, — Трамп

01.04.26 13:51

Украина готовит новое поколение дронов-перехватчиков

02.04.26 08:19

Трамп может оставить Украину без оружия – Financial Times

01.04.26 16:17

Япония дала Украине почти 1,3 миллиарда долларов

02.04.26 16:13

Медик рассказал о бананах кое-что интересное

02.04.26 13:54

Эстония неожиданно «наехала» на США

02.04.26 04:19

В Польше ответили на угрозу Трампа выйти из НАТО

02.04.26 20:02

Орбан потребовал снять санкции с России

01.04.26 10:51

Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, — Зеленский

01.04.26 14:28

Трамп пригрозил выходом США из НАТО

03.04.26 15:06

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

