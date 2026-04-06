Еще две страны помогли украинской энергетике

Исландия и Словения продолжают помогать Украине во время войны. В минувшем марте эти страны передали грантовые взносы на сумму 3,2 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики нашей страны.

Также в прошлом месяце были подписаны документы о дополнительных грантах и задекларированы новые обязательства доноров.

Отметим, что сейчас ожидается поступление 12,5 миллионов евро от Канады, 10 миллионов евро от Европейской комиссии, 5,4 миллиона евро от Дании, 4,8 миллионов евро от Германии и 1,5 миллиона евро от Хорватии.

