В МИД Украины высказались по поводу зеркального перемирия

Глава МИД Украины Андрей Сибига высказался по поводу зеркального перемирия. Подтверждает, что наша страна готова к нему.

Министр сообщил: «Предложение президента Украины о пасхальном прекращении огня имеет шанс быть воплощённым в жизнь. Украинцы заслуживают праздничный день без террора. Мы увидим, где и когда начнёт действовать тишина, и готовы ответить зеркально».

Добавляется, что наша позиция заключается в отсутствии необходимости возобновлять обстрелы вообще, поскольку длительное прекращение огня могло бы открыть путь к реальной дипломатии для завершения войны, которую Россия никогда не выиграет и должна в конце концов остановить.

Дипломат сказал, что прекращение огня является правильной стратегией для продвижения дипломатических усилий как в контексте войны России против Украины, так и других международных конфликтов.

