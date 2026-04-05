Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы

Евросоюз официально готовит новые условия пребывания для наших граждан. Временная защита не резиновая, и период безоговорочной лояльности заканчивается. Брюссель уже разрабатывает жесткие механизмы перехода от "беженцев" к "обычным мигрантам".



Но главная интрига, которая заставляет пить валерьянку тысячи людей: будут ли возвращать мужчин призывного возраста домой?



ФАКТЫ ТАКИЕ:

Статус временной защиты официально действует только до весны 2027 года.

Ряд стран ЕС уже сейчас РАДИКАЛЬНО ПОРЕЗАЕТ выплаты, отменяет бесплатное жилье и усиливает проверки.

Прямой массовой депортации военнообязанных НЕТ — это нарушает европейские законы.

НО! Для них создаются такие условия, при которых оставаться в Европе без обновленных документов станет просто финансово и юридически невозможно.

Мероприятие посылает очень четкий сигнал: либо ты легализуешься на общих основаниях, работаешь и платишь налоги, либо… УПАКОВАЙТЕ ЧЕМОДАНЫ. Время безлимитного европейского гостеприимства исчерпано.

