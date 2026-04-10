Стало известно, что изменится в вопросе судейства на грядущем чемпионате мира по футболу

Выяснилось, какие изменения нас ждут на грядущем чемпионате мира по футболу. Об этом поведал главный судья ФИФА и руководитель Комитета судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Функционер рассказал, что летом будут применены технологии линии ворот, а также усовершенствованная версия полуавтоматизированной технологии офсайда и технология подключенного мяча.

На турнире болельщики впервые смогут наблюдать события с точки зрения арбитра с помощью нательных камер, установленных у судей.

Информируется, что для снижения размытия, вызванного быстрыми движениями судьи, будет использовано программное обеспечение для стабилизации изображения на основе искусственного интеллекта.

Ранее Трамп разрешил сборной Ирана по футболу участвовать в чемпионате мира.