В СБУ сделали тревожное заявление накануне Пасху

В СБУ озвучили важное заявление. Говорится, что Россия регулярно пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины, в частности накануне и во время больших религиозных праздников, таких как Пасха.

Сказано: «Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом «перемирии», вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям».

При этом добавляется, что сотрудники СБУ системно действуют на опережение и предотвращают большинство таких преступлений.

Указывается, что российская агентура пытается искусственно разжигать конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Сообщается: «Параллельно контрразведка СБУ раскрывает попытки врага по вербовке украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства. Основными «целями» оккупантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов».

Информируется, что сотрудники СБУ и других правоохранительных органов работают в усиленном режиме 24/7 и системно противодействуют угрозам. Однако, в то же время, важной составляющей безопасности остается бдительность и внимательность каждого гражданина.

Украинцев призвали:

- быть особенно бдительными во время посещения массовых мероприятий;

- не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

- сообщать о контактах с незнакомцами, которые предлагают «легкий заработок»;

- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

- в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

- соблюдать установленный комендантский час.

Напоминается, что круглосуточно работает специальная горячая линия по номеру 1516.

Ранее в полиции поведали, как будут работать на Пасху.