Зеленский прокомментировал работу украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский оценил работу ПВО. Ее эффективность растет.

Политик сказал: «Сегодня наши системы работают каждый день, они работают очень хорошо – 90% целей уничтожается, все, кроме есть большой дефицит с антибаллистическими ракетами».

Добавляется при этом, что для уничтожения целей наша страна использует перехватчики, F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.

Отмечается: «К примеру, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты и более шестисот дронов, которые у нас были. Не все, но очень большой процент. Но у нас есть проблема с дефицитом антибаллистических ракет».

