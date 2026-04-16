Стало известно, сыграет ли сборная Ирана на чемпионате мира по футболу

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексики. Об этом сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Подчеркивается, что эта команда прошла квалификацию и имеет право выступать на турнире.

Было сказано: «Они представляют свой народ. Они квалифицировались. Футболисты хотят играть».

Стоит напомнить о том, что Иран должен сыграть матчи группового этапа в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии и Бельгии, а также в Сиэтле против Египта.

Чиновник выразил надежду, что к началу турнира ситуация стабилизируется.

