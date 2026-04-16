Стало известно, сыграет ли сборная Ирана на чемпионате мира по футболу

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексики. Об этом сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Подчеркивается, что эта команда прошла квалификацию и имеет право выступать на турнире.
Было сказано: «Они представляют свой народ. Они квалифицировались. Футболисты хотят играть».
Стоит напомнить о том, что Иран должен сыграть матчи группового этапа в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии и Бельгии, а также в Сиэтле против Египта.
Чиновник выразил надежду, что к началу турнира ситуация стабилизируется.
Ранее стало известно, что изменится в вопросе судейства на грядущем чемпионате мира по футболу.