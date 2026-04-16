Россия официально признала сбитие самолета AZAL

Россия официально признала поражение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL своей ракетой ПВО в декабре 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и РФ, опубликованном в среду, 15 апреля.

«В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми во время их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопросы выплаты компенсаций в связи с катастрофой самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, возле города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации», — говорится в совместном заявлении дипведомств.

Указано, что эти шаги «подтверждают взаимное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия».

Как известно, 25 декабря 2024 года самолет компании AZAL упал возле города Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек, включая обоих пилотов. Еще 29 человек удалось спасти. Самолет был поврежден в небе над Грозным и был вынужден лететь в Казахстан, так как Россия отказала пилотам в посадке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе самолета. В свою очередь Москва долгое время пыталась замять инцидент и отстаивала разные бессмысленные версии.

Только в октябре 2025 года Путин на встрече с Ильхамом Алиевым впервые признал, что самолет был поврежден российской ПВО.