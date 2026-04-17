Трамп уверяет, что Израиль и Ливан договорились о перемирии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном. После этого были озвучены хорошие новости.

В социальной сети Truth Social американский лидер написал: «Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально объявят о прекращении огня на десять дней начиная с 17-00 EST».

Также стало известно, что политик приказал вице-президенту Джей Ди Вэнсу, государственному секретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира.

