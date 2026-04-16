Президент Бразилии высмеял Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высмеял своего американского коллегу Дональда Трампа. Сделал ряд заявлений.

Политик уверяет: «Он создает проблемы для США. Решив напасть на Иран, догадывался ли он, что цены на топливо вырастут и за это заплатят люди. Если вы возглавляете государство, то должны уважать суверенитет других стран».

Глава государства выразил беспокойство из-за того, что созданный для поддержания мира Совбез ООН ведет войну.

Добавляется: «Это как если бы мир был дрейфующим кораблем без какого-либо института, который бы направлял цивилизованное поведение наций. Мы столкнулись с очень, очень деликатной ситуацией: никогда со времен Второй мировой войны не было одновременно столько конфликтов. Только в прошлом году на войны было потрачено 2,7 триллиона долларов. На половину этой суммы мы могли бы покончить с неграмотностью, глобальным энергетическим кризисом и голодом для 630 миллионов человек».

