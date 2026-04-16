В Словакии сделали заявление по поводу Украины и России

Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил в парламенте. Он сделал ряд заявлений по поводу Украины и России.

Говорится о том, что Словакия заблокирует очередной 20-й пакет санкций ЕС против России из-за нефтепровода «Дружба».

По его словам, страна желает получить четкую и проверенную гарантию того, что трубопровод снова заработает.

В то же время добавляется, что Словакия не будет блокировать выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Ранее полиция Словакии открыла дело против Фицо за госизмену.