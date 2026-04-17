Фицо едко высказался по поводу ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает критиковать ЕС. Озвучил громкое заявление.

Политик сказал: «ЕС – превосходный проект, я говорю о проекте, это превосходная организация. Однако проблема в том, что она сегодня в очень плохих руках, руководство ЕС вообще не отвечает интересам государств-членов».

Чиновник уверен, что если бы ЕС обладал большой экономической силой, то с его мнением бы в мире считались.

Добавляется: «Мы сегодня способны что-то кому-то сказать? Может быть, некоторые имена вам о чем-то говорят: Кая Каллас - министр иностранных дел ЕС. Кто с ней разговаривает? Никто. Кто разговаривает с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен? Никто. Кто разговаривает с председателем Европейского совета Антониу Коштой? Никто. Потому что ЕС собственными решениями оказался в чрезвычайно слабой позиции».

