Фицо едко высказался по поводу ЕС

Фицо едко высказался по поводу ЕС

Агата Кловская
16.04.26 20:10
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает критиковать ЕС. Озвучил громкое заявление.

Политик сказал: «ЕС – превосходный проект, я говорю о проекте, это превосходная организация. Однако проблема в том, что она сегодня в очень плохих руках, руководство ЕС вообще не отвечает интересам государств-членов».

Чиновник уверен, что если бы ЕС обладал большой экономической силой, то с его мнением бы в мире считались.

Добавляется: «Мы сегодня способны что-то кому-то сказать? Может быть, некоторые имена вам о чем-то говорят: Кая Каллас - министр иностранных дел ЕС. Кто с ней разговаривает? Никто. Кто разговаривает с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен? Никто. Кто разговаривает с председателем Европейского совета Антониу Коштой? Никто. Потому что ЕС собственными решениями оказался в чрезвычайно слабой позиции».

Ранее в Словакии сделали заявление по поводу Украины и России.

Тэги: мир, ЕС

16.04.26 09:10

Вице-премьер Алексей Чернышов, топ-менеджер «Киевстар» Виктория Кириленко и другие: почему тысячи уголовных производств в Украине не доходят до приговоров

Автор: Андрій Майстренко, для «Фраза»

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
