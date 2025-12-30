В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала громкое заявление. По ее словам, в нашей стране могут запретить русскоязычные версии сайтов.

Отвечая на соответствующую петицию, она сказала: «Закон предусматривает обязательное наличие версии сайта, выполненной на украинском языке, а существование других языковых версий является правом, а не обязанностью указанных в ней субъектов. Закон не устанавливает необходимости существования версий веб-сайтов, выполненных на русском языке».

Добавляется, что сейчас созданы правовые предпосылки для обеспечения прав граждан Украины на получение информации на государственном языке, в частности на веб-сайтах.

Указывается: «В то же время формирование полноценной украиноязычной информационной среды в сети Интернет требует дальнейшей системной работы с учетом особенностей функционирования цифровых платформ и поисковых сервисов».

Сообщается, что несмотря на постепенный отказ владельцев отдельных веб-сайтов от поддержки русскоязычных версий, актуальность затронутого в петиции вопроса растет.

Информируется: «В частности в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта в работу алгоритмов поисковых систем, что в определенной степени приводит к формированию тенденции к предложению русскоязычных версий веб-сайтов в Украине и, как следствие, русификации украинского Интернет-пространства».

Резюмируется, что глава правительства поручила Минкультуры вместе с Минцифры и Минюстом дополнительно проработать указанный в петиции вопрос.

