Трамп сделал ряд заявлений после переговоров с Зеленским

Президент США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили. Политики встретились в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

Глава Белого дома сказал: «У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов».

Добавляется: «Я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко к урегулированию ситуации».

Также говорится: «В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра».

Кроме этого, по его словам, территориальный вопрос еще не решен: «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что всё движется в правильном направлении».

Ранее Трамп пожаловался детям на Китай, Россию и Украину.