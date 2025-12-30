Greenpeace сделал тревожное заявление по поводу ситуации в Черном море

В «Greenpeace Украина» сделали тревожное заявление. Оно касается загрязнения Черного моря подсолнечным маслом возле Одессы после атаки России на порт «Южный», где были повреждены резервуары.

Сообщается: «Согласно данным NOAA, морской разлив подсолнечного масла, которое опускается на дно и образует на дне корку и подобные бетону комки в песчаных отложениях, может храниться более шести лет».

Указывается на то, что неполимеризованные растительные масла быстро и полностью биоразлагаются даже в анаэробных условиях (что возможно, если бы авария случилась летом).

Подчеркивается: «Чтобы понять, чего ожидать, необходимо провести исследования и выяснить, произошла ли полимеризация».

Подчеркивается при этом, что хотя большие разливы пищевого масла не имеют такой токсичности, как ископаемая нефть, они могут быть очень вредными и требуют такой же реакции, как и обычные разливы нефти.

Увы, сейчас от загрязнения уже пострадали водоплавающие птицы - сообщалось о спасении примерно три сотни птиц, которых передали в Одесский зоопарк для реабилитации.

Говорится: «Мы не можем оценить, имели ли соответствующие украинские органы возможность для более эффективного и своевременного реагирования. И, безусловно, этой масштабной аварии не произошло бы, если бы не российские атаки».

Резюмируется: «Распространение загрязнения надо останавливать как можно скорее, масло – максимально изъять и обеспечить восстановление морской и прибрежной экосистемы. Сейчас украинские службы должны предоставить приоритет не только ликвидации последствий этой аварии, но и подготовке к подобным авариям в будущем».

Ранее на пляжах Одессы обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц.