Зеленский рассказал, готов ли он встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил громкое заявление. Он ответил на вопрос о том, готов ли встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик сказал: «Выглядит странно, когда Владимир Путин заявляет о желании завершить войну, но одновременно бьет по нам ракетами. Эти действия не совпадают с мирной риторикой, которую он использует, в частности в общении с Дональдом Трампом».

Подчеркивается: «Как встречаться и в каком формате договариваться – нам все равно. Мы готовы. Важно лишь, чтобы слова и действия лидера России совпадали».

Ранее Зеленский рассказал, какие вопросы мирного плана остаются неурегулированными.