В Киевской области погибли десятки кошек

В селе Кременище Киевской области произошла страшная трагедия. О ней поведала местная прокуратура.

Сообщается, что правоохранители раскрыли случай массового жестокого обращения с животными, из частного дома изъяли 39 живых кошек и обнаружили 51 погибшее животное.

Информируется, что 18 декабря в полицию обратился зооволонтер, который сообщил об ужасных условиях содержания животных в одном из домов тут.

Указывается, что при осмотре правоохранители выявили десятки кошек, которые жили в тесноте и антисанитарии, без надлежащего ухода.

В итоге удалось спасти 39 живых кошек. Всех животных передали в другой приют, где им предоставляют необходимую помощь и уход.

Увы, в доме обнаружены тела 51 погибшего животного. Тела кошек направлены в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины для проведения экспертиз и установления причин смерти.

