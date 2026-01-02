США наехали на Китай из-за Тайваня

Государственный департамент США наехал на Китай. Причиной стали военные учения страны возле Тайваня.

Говорится: «Военная активность и риторика Китая в отношении Тайваня и других в регионе без надобности усиливают напряженность».

Добавляется: «Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать конструктивный диалог».

Указывается: «США поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с помощью силы или принуждения».

Ранее Китай пригрозил тайванским сепаратистам жуткой карой.