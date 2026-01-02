Все разделы

В Черновцах Лужанский спиртзавод отключили от городских сетей, - СМИ

В Черновцах Лужанский спиртзавод отключили от городских сетей, - СМИ

Автор: «Фраза»
02.01.26 15:21
148
В Черновцах Лужанский спиртзавод отключили от городских сетей, - СМИ

Лужанский спиртовой завод был отключен от городских сетей Черновцов. Связано это с нарушением технологического режима работы очистных сооружений Черновцыводоканала и невозможностью проведения полной очистки поступающих от спиртзавода сточных вод. Об этом сообщают журналисты С4 с места происшествия.

В настоящее время бригады Водоканала получили доступ к сетям завода и занимаются изучением ситуации.

«У нас не было доступа к этим сетям, принадлежащим Мамаевскому обществу. 31 числа нам направили официальное письмо, что они нам предоставляют доступ к своим сетям. Когда мы получили это разрешение, мы начали работать, и бригады сейчас занимаются изучением ситуации… Некоторое время предприятие прислушивалось к нашим требованиям и разбавляло свои стоки до концентраций, чтобы мы могли очищать, и оно не сбрасывало в ночное время. Но у них количество стоков стало быть круглосуточным», — сказал и. о. генерального директора КП «Черновцыводоканал» Андрей Сайковский.

Также, по его словам, в Черновцыводоканала завершился срок договоров с четырьмя клиентами предприятия, среди которых и Лужанский спиртзавод.

«У нас с сегодняшнего дня отсутствуют договорные отношения с четырьмя нашими клиентами — это Лужнасский спиртовой завод, школа Мамаевской ОТГ (ООО «Делер Буковина» – ред.) и «УПГ Инвест». Это четыре потребителя, которые по напорным нитям сбрасывают свою канализацию в сеть Черновцов. Соответственно, сегодня мы проводим отключение», — рассказал и. о. генерального директора Черновцыводоканала.

Как объясняют в Черновицком городском совете , из-за того, что завод сливал в канализацию концентрированные отходы с резким запахом барды, очистные сооружения перестали надлежащим образом работать. Это стало причиной вони, которая в последние месяцы ощутимо усилилась в городе и вызывает дискомфорт для жителей.

Сейчас Черновцыводоканал работает над тем, чтобы восстановить надлежащую работу очистных сооружений.

Напомним, 24 декабря суд по делу Лужанского спиртзавода не состоялся. Стороны должны были встретиться в зале заседаний из-за иска Черновцыводоканала по поводу незаконных выбросов отходов предприятием. Однако разбирательство отложили из-за болезни судьи.

fraza.com
