Названа задача номер один Трампа в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачу номер один американского лидера Дональда Трампа в нашей стране. По его словам, политик фокусируется на экономическом восстановлении.

Говорится: «Этот пакет мы называем Prosperity Package – пакет восстановления для Украины. Экономического восстановления, восстановления рабочих мест, восстановления жизни в Украине. Если честно, мы много этому уделили внимания. И президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине».

Добавляется, что лидеры двух стран обсуждали среднюю зарплату украинцев.

Указывается, что США желают увеличить заработную плату в нашей стране благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий на украинский рынок.

Резюмируется: «Я не могу сказать, что это будет сразу после окончания войны. Но то, что американцы об этом думают. Они хотят, чтобы американский и европейский бизнес пришли в Украину в специальные условия, которые должны быть зафиксированы между правительствами Украины и США. Также Украины и европейцев».

Ранее мы писали, что Трамп может разместить американские войска в Украине.